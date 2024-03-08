Bir Aziz Nesin uyarlaması: ‘Mucize Aynalar' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor...

Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kalemi, usta yönetmen Tolga Örnek tarafından ‘Mucize Aynalar’ ile sinemaya aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:34
Bir Aziz Nesin uyarlaması: ‘Mucize Aynalar' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor...
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5 Nisan’da sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Mucize Aynalar’ seyircilere yakın gelecekten eğlenceli bir anlatım sunuyor. Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat yer alıyor.

Yakın gelecekte yaşanabilecek gerçekler Aziz Nesin’in mizahı ile sinema perdesine geliyor. Sinemanın özgün yönetmeni Tolga Örnek, altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryosuyla da fark yaratıyor.  Mucize Aynalar, gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan farklı yapısı ve sıra dışı tarzıyla, farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor. 

KESİŞEN HAYATLARIN TRAJİKOMİK ÖYKÜLERİ

Hayalleri gerçeğe dönüştüren, geçmişi bir çırpıda bugüne getiren ‘Mucize Aynalar’ temasıyla film, günümüzün hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan insanını anlatıyor. Filmde farklı hikayeleri olan karakterlerin kesişen hayat öyküleri trajikomik sahnelere neden oluyor.  

Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. ‘Kaybedenler Kulübü’, ‘Devrim Arabaları’ gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda. 

Mucize Aynalar’ın gelirinden daha çok çocuk ve gencin daha iyi koşullarda eğitim görebilmesi için Nesin Vakfı’na bağış yapılmış ve yapılacaktır.


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