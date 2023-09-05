Oğlu babasının cenazesini bağ evinde buldu

Afyonkarahisar’da 67 yaşındaki bir adam bağ evini bahçesinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yapılan ön otopside şahsın ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:30
Oğlu babasının cenazesini bağ evinde buldu
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Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde, geceleri koyun otlatan bu yüzden de gündüzleri evine gelen V.E. (67) isimli şahıs, dün öğle saatlerinde evine gelmedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen şahsın oğlu E.E. (41) babasının aramak için koyun otlattığı bölgeye gitti.

BABASINI HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Bir süre babasını arayan E.E., kendilerine ait Karataşlar mevkiindeki bağ evine gittiğinde babası V.E.’yi bahçede yerde hareketsiz yatarken buldu. E.E., ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından V.E.’nin cansız bedeninin morga kaldırdı. Şahsın yapılan ön incelemesinde ise herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.


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112 Acil afyonkarahisar

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