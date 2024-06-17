Oğlu motokuryeyi öldürüp kaçmıştı: Fidan'dan Somali Cumhurbaşkanı'na samimi kabul

Yayınlanma: 17.06.2024 - 19:55

Güncelleme: 17.06.2024 - 19:55

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali'nin lideri Hasan Şeyh Mahmud ile başkent Ankara'da bir araya geldi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, İstanbul'da yaşanan bir trafik kazasına karışmıştı. Kazada motokurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmişti.

Ölümlü kazanın ardından "Tutuklama emri yoktu" diyen Cumhurbaşkanı "Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Yani bir işi vardı ve ülke dışına çıktı" diye konuşmuştu.

Ayrıca Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 27 bin 300 lira para cezası verilmesi de tepkilere neden olmuştu. Bakan Tunç, 'Şikayetçinin vazgeçmiş olması böyle bir sonuç doğurdu' ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da İstanbul’daki Aksaray Kennedy Caddesi’nde trafikte seyir halindeyken Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete arkadan çarpmış, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Göçer 6 Aralık’ta hayatını kaybetmişti.

Daha sonra Mahmud’un yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.