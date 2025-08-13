'Oğlu, Rezan Epözdemir ile çalışıyor' iddiası: Mehmet Uçum'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya suç duyurusu

AKP'li isimlerle yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Kütahyalı, "Mehmet Uçum’un oğlunun Rezan Epözdemir’le beraber çalıştığı ve Rezan Epözdemir’le Mehmet Uçum’un adli işlerde ortak olduğu Türk adliyelerinde konuşulan bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede gündem olurken Uçum cephesinden hamle geldi.

SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un X hesabından avukatının açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, "13 Ağustos 2025 tarihinde dijital mecraya yüklenen bir videoda Rasim Ozan Kütahyalı tarafından Müvekkilim Mehmet Uçum ve ailesi hakkında ileri sürülen iddiaların tamamı asılsız ve açıkça gerçeğe aykırıdır.

Hukuken izah edilecek bir yönü olmayan iftira ve hakaret içerikli bu açıklamaları nedeniyle itibarı ve karakteristik özellikleri bilinen şahıs ve birlikte hareket ettiği şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li eski Milletvekili Şamil Tayyar, avukat Rezan Epözdemir'in gözaltına alınması ile ilgili Mehmet Uçum'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e baskı yaptığını iddia etmişti.

Uçum, bu iddiayı yalanlamıştı.