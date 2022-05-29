Oğlunu başından vurarak öldüren baba: 'Korkutmak istedim'
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasap dükkanında tartışma yaşadığı oğlu Serkan Temel'i başından tabancayla vurarak öldüren Recep Temel tutuklandı. Temel ilk ifadesinde, "Korkutmak istedim, pişmanım" ifadelerini kullandı.
Olay, 27 Mayıs saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi. Recep Temel (55), oğlu Serkan Temel ile otururken iddiaya göre tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında öfkelenen babanın belinden çıkardığı silah ateş aldı. Başından vurulan kasap Serkan Temel kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli baba olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler Temel'in yardımına koştu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
10 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Serkan Temel, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan genç, olaydan 10 saat sonra hayatını kaybetti.
"KORKUTMAK İSTEDİM"
Polis ekipleri şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı.
Şüpheli Recep Temel'in ilk ifadesinde, "Oğlumla iş yerinde otururken, uyuşturucu kullanmaması konusunda uyardım. O sırada tartışma alevlendi. Bende korkutmak için ateş ettim. Başına isabet etmiş. Pişmanım" dediği öğrenildi.
Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen baba, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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