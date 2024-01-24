Oğlunu darbedenlere kurşun yağdırdı... 1 kişi hayatını kaybetti!

Milas'ta, 4 kişiyle beraber evinin önüne gidip darbettikleri S.D.'nin babası Mehmet D. tarafından av tüfeğiyle vurulan Cemal Gül, 2 gün sonra hastanede öldü. Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 16:09
Oğlunu darbedenlere kurşun yağdırdı... 1 kişi hayatını kaybetti!
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Muğla'nın Milas ilçesinin Bodrum ilçesine sınır noktası olan Demirciler Mahallesi'nde önceki gün, saat 23.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; O.G. (15) aynı gün sabah saatlerinde yolda karşılaştığı, küpe takan S.D.'nin (15) kulağını çekip, "Sen karı mısın, neden küpe takıyorsun" deyince taraflar arasında tartışma ve küfürleşme yaşandı. 

Olayından ardından O.G., kuzeni Cemal Gül'e (34) giderek S.D.’nin kendisine küfrettiğini söyledi. O.G., ardından da Cemal Gül ve beraberindeki 3 kişiyle S.D.'nin evine gitti. Dışarı çıkan S.D., grup tarafından darbedildi. Durumu fark eden Mehmet D., (55) av tüfeğini alıp oğlunu döven gruba ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği Cemal Gül, bacağından yaralandı.

GÖZALTINA ALINDILAR!

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gül, ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gül, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma, Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D.'yi gözaltına aldı.

Cemal Gül'ün cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Kısırlar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.


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