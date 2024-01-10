Mardin'de maskeli saldırganlar kuyumcuya kurşun yağdırdı!
Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi’nde kuyumculuk yapan S.A., iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla ayağından yaralanan S.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!
Öte yandan, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, lüks otomobille gelen şüphelilerin kuyumcuya maskeli olarak girdikleri, iş yeri sahibini ayağından yaraladıktan sonra otomobile binip uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.
Görüntülerin devamında, yaralanan iş yeri sahibinin kaçan saldırganların peşinden koşarak maskelerini çıkarmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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