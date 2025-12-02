Oğlunu evlendirmek için aracılara 500 bin TL verdi: Gelin altınları alıp kaçtı! Baba intihar etti...

"Yabancı gelin" yöntemi için bir aracıyla iletişime geçen Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan Hadil Ayad'ın Türkiye'ye gelebilmesi adına 500 bin lira ödeme yaptı.

Ayad, eylül ayında Biga'ya geldi ve 27 Ekim'de Muammer Gümüşsoy ile nikâh masasına oturdu.

İddiaya göre düğünde takılan altınları ve paraları toplayarak evden ayrılan Ayad'dan bir daha haber alınamadı. Eve döndüğünde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy durumu aileye aktardı.

"BABA İNTİHAR ETTİ"

Sabah'ta yer alan habere göre; olayın ardından baba Ramazan Gümüşsoy, intihar etti.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı, Cezayirli gelin hakkında "dolandırıcılık" iddiasıyla soruşturma başlattı.