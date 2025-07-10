Oğlunu kaybeden Mısra Öz, ‘kamu görevlisine hakaret’ten hâkim karşısına çıkacak

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’deki tren katliamında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i yitiren Mısra Öz’e, “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla ikinci kez açılan davanın duruşması bugün görülecek.

Daha önce de aynı suçlamayla para cezasına çarptırılan Öz hakkındaki iddianamede; duruşma sonrası kendisini kameraya alan polise, “Çek çekinme, Saray’ın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Bu hâkimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için. Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım” diyerek tepki göstermesiyle hakaret suçu işlediği ileri sürülüyor. Bir önceki duruşmada savcının ceza istemiyle mütalaa sunduğu davada bugün karar çıkması bekleniyor.

‘MİLLETE YARGIYLA ZULÜM’

Cumuhuriyet’e konuşan Öz, hakkında açılan davalara esefle baktığını ve yanlış bir şey yapmadığını belirtti. “Üzgünüm ama Türkiye bir hukuk devleti değil. Onların evlatları da birileri yüzünden ölseydi benim kadar sabırlı ve sakin kalabilecekler miydi?” diye soran Öz, baskılarla ve davalarla susmayacağını, yanlışları her zaman her yerde söylemeye devam edeceğini vurguladı. Öz, “Adaletsizliği savunan, bu ülkede insanlar ölürken sesini çıkartmayan, tepki alınca oturduğu makamdan yargı sopası sallayan herkesin karşısındayım. Bu millete yargıyla zulüm yapıyorlar şu anda. Bunlardan bir tanesi benim. Diğerleri daha önce Berkin Elvan’ın annesiydi. Ve şu anda tutuklu belediye başkanlarına, siyasetçilere, kamu yöneticilerine, avukatlara ve onların ailelerine yapılan, zulümdür” ifadeleriyle tepkisi gösterdi.