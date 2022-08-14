Oğlunun darbettiği baba, 6 gün sonra öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 10:39
Oğlunun darbettiği baba, 6 gün sonra öldü
Abone Ol google-news

Yeni Mahalle'de iddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer'i darbetti. Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Tümer'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tümer'in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


Baba darp konya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler