Oğlunun katiline 'katil' dediği için yargılanan anneye beraat

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 23:30

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 23:34

Ankara’da 15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü olduğu tespit edilen Çağdaş Şenyüz’ün arabayla çarparak ölümüne sebep olduğu 19 yaşındaki profesyonel bisiklet sürücüsü Umut Gündüz’ün annesi Asuman Gündüz'e açılan davada karar çıktı.

Davada 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan sürücünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan dava açılan Gündüz ilk duruşmada beraat etti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan Asuman Gündüz, 2,5 yıldır oğlunun acısıyla yandığını söyleyerek, "Gerçekten acı bir süreç. Bir de üstüne oğlumu öldüren şahıs tarafından böyle bir dava gelince gerçekten çok yaralandık. Yazdığım bir yazıydı, arkasındayım yanlış bir şey söylemedim. 'Ankara sokaklarında oğlumun katili serbest bir şekilde geziyor' dedim ve fotoğrafını yayınladım. Beraat aldım, gerçekten beklemiyordum. Uzar, uzatılır diye bekliyordum. Beraat etmem şaşırtıcı oldu bizim için" dedi. Avukatı Kağan Tüber ise "İddianamede kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve yayılması suçlaması söz konusuydu. Ancak bugün yapılan yargılama neticesinde müvekkilimin sürücüye ait fotoğrafları internetten alarak kullanmasının herhangi bir suç unsuru oluşturmadığı dikkate alınarak beraat kararı verildi. Bu aşamada verilen karar bizi kısmen de olsa tatmin etmiştir" ifadelerini kullandı.