Umut Gündüz, öldürülmesinin 2. yıldönümünde anılacak

15 Temmuz 2022 Cuma, 06:00

Ankara'da 15 Temmuz 2020'de antrenmandan dönenen Umut Gündüz’ü alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz'ün aracıyla çarparak öldürdü. 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz’ün ailesi hukuk mücadelesi başlattı.

“İYİ HAL” İNDİRİMİ UYGULANDI

Olayın ardından gözaltına alınan ve 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, mahkemece tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Ankara 57’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz'e "taksirle ölüme neden olmak" suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi.

Karara tepki gösteren Umut’un babası Menderes Gündüz, yaşadıklarını ve yargılanma sürecini Cumhuriyet’e anlattı.

“HUKUKSUZLUK KARŞISINDA BİR YIKIM DAHA YAŞADIK”

Yaşanan hukuksuzluk karşında mücadeleye başlayan Umut’un annesi Asuman Gündüz ile Menderes Gündüz, yargılanma sürecinde katilin serbest bırakılmasıyla bir yıkım daha yaşadıklarını ifade etti.

Menderes Gündüz, “Umut’un öldürülmesinin görüldüğü davanın 27 Aralık’taki karar duruşmasında taleplerimiz reddedildi. Talebimiz katilin adil bir şekilde yargılanarak cezasını almasıydı. Ancak katile 4 yıl 5 ay 10 gün ceza verilerek serbest bırakılması sağlandı. Kararı istinaf sürecine taşıdık. Önümüzde adli tatil bulunduğu için istinaftan kararın eylülde çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Asuman Gündüz ve Menderes Gündüz

27 Aralık’ta açıklanan karar sonrası tepki gösteren Gündüz’e, mahkeme üyelerinin şikâyeti üzerine "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan dava açıldı.

“YETKİLİLER İLGİSİZ”

Dava sürecinde yaşanan haksızlıkları birçok ilgili merciye bildiren Gündüz ailesi, ulaştıkları Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dahil hiçbir kurumun ilgi göstermediğini ifade etti. Hukuka aykırı işleyen yargılanmaya karşı yetkililerin sessiz kaldığını hatta yeri geldiğinde susturulmaya çalışıldıklarını vurguladılar.

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Kendisi ve Umut için açılan davalara yönelik kamuoyu oluşturmak ve dayanışma örmek adına 1 Ağustos itibariyle hazırlıklara başlayacaklarını ifade eden Gündüz, adalet mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Gündüz, “Karşımızdaki siyasi yapı ve tek adamlık, çıkarları doğrultusunda son derece iyi çalışıyor. Ancak söz konusu halk olduğunda adalet bile işlemiyor. İster bu iktidar olsun ister başka iktidar olsun; yaşanabilir bir Türkiye’yi kurmak için ilk günkü kararlılığımızla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

UMUT, ETKİNLİKLERLE ANILACAK

Umut Gündüz, ailesi ve sevenleri tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

İstanbul’da, 17 Temmuz Pazar günü bisiklet turu düzenleyecek olan Umut’un dostları, Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı’nda 09.00’da buluşup Bostancı’ya hareket edecekler.

Ankara’da ise dün gerçekleştirilen Çankaya’daki sürüşün yanı sıra bugün (15 Temmuz) Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde 18.30’da Umut Gündüz’ün ailesi ve sevenleri basın açıklaması düzenleyecek. Ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Ankara'da bisiklet sürücüleri Umut Gündüz'ü andı.