Umut Gündüz'ü öldüren şahsa 'katil' diyen anne ifadeye çağrıldı

02 Ağustos 2022 Salı, 23:43

Ankara Batıkent’te 15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası bisikletiyle evine dönerken, alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz’ün yönetiminde olduğu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Şenyüz, kazanın ardından gözaltına alınmış ve 1.53 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

27 Aralık 2021’deki karar duruşmasında Umut Gündüz’ün ölümüne neden olan Şenyüz 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası almış, mahkeme iyi hal indirimi uygulayıp tutuklama kararı vermemişti.

Umut Gündüz'ün öldürülmesinin ardından sosyal medya üzerinden oğlunu öldüren Çağdaş Şenyüz'e yönelik "katil" ifadesini kullanan anne Asuman Gündüz, bugün ifade için Ankara Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Karakolu'na çağırıldı.

Acılı anne Asuman Gündüz, Umut Gündüz'ün ikinci ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen basın açıklamasında polis tarafından darp edilmişti.

MAHKEME HEYETİNDEN MENDERES GÜNDÜZ'E DAVA

Çağdaş Şenyüz'e verilen iyi hal indirimi kararına tepki gösteren acılı baba Menderes Gündüz, “Bu verdiğiniz karar ile katili koruyorsunuz, siz de katilsiniz, oğlumun kanı sizinde elinizde, siz de yargılanacaksınız ve tutuklanacaksınız” demişti. Bu sözler üzerine Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hâkim Tuğçe Maden, Menderes Gündüz hakkında suç duyurusunda bulundu. Gündüz hakkında, “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 ay’a kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.