Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

05 Temmuz 2022 Salı, 10:41

Karşıyaka Mahallesi'nde Y.Z.D. (57), annesi H.D'yi (75) hastaneye götürmek için 58 NL 061 plakalı minibüsü ile oturduğu evin önüne geldi. Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.

İFADESİ ALINACAK

Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.