Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü
Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Kadının oğlu Y.Z.D, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
Karşıyaka Mahallesi'nde Y.Z.D. (57), annesi H.D'yi (75) hastaneye götürmek için 58 NL 061 plakalı minibüsü ile oturduğu evin önüne geldi. Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.
İFADESİ ALINACAK
Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
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