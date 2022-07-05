Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü

Sivas'ta oğlunun geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi. Kadının oğlu Y.Z.D, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

AA
05 Temmuz 2022 Salı, 10:41
Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan kadın öldü
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Karşıyaka Mahallesi'nde Y.Z.D. (57), annesi H.D'yi (75) hastaneye götürmek için 58 NL 061 plakalı minibüsü ile oturduğu evin önüne geldi. Sürücü geri manevra yaptığı sırada, rahatsızlanarak yere düşen annesinin üzerinden aracıyla geçti.

İFADESİ ALINACAK

Olay yerinde hayatını kaybeden H.D'nin cenazesi, incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Y.Z.D, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.


Minibüs kaza sivas
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