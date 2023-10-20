Oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu yeğenini öldürmüştü... Tutuklandı!
Zile'de yeğenini tabancayla vurarak öldürdüğü, olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Tokat'ın Zile ilçesinde tartıştığı yeğeni Onur Altındal'ı (30) tabancayla ateş ederek öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf A.'nın (70) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Yusuf A., cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İlçenin Kervansaray köyünde dün Yusuf A. (70) tartıştığı yeğeni Onur Altındal'ı (30) silahla ateş ederek öldürmüş, bu esnada çevrede bulunan ve olayla ilgisi olmayan H.B. (64) ve H.G. (72) de seken kurşunlarla vurularak yaralanmıştı.
Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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