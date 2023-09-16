Tartıştığı yeğenini ormana götürüp öldürmüştü: Bursa'daki vahşette yeni gelişme

Yayınlanma: 16.09.2023 - 06:25

Güncelleme: 16.09.2023 - 06:45

Hocaköy Mahallesi'nde 13 Eylül tarihinde saat 13.00 sıralarında; Engin Yılmaz, tartıştığı dayısı Hayrullah Aydemir ve halasının çocukları Mehmet E. ve Serkan Evren tarafından 16 AYT 715 plakalı otomobille ormana getirildi.

Otomobilde konuşan Yılmaz ile dayısı Hayrullah Aydemir arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Aydemir, otomobilde yeğenine peş peşe ateş etti. Serkan Evren ve Mehmet E., kardeşleri Serdar E.’yi arayıp kendilerini bulundukları yerden almasını söyledi.

13 BOŞ KOVAN

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, başına 3 mermi isabet ettiği tespit edilen Engin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, alanda 13 boş kovan tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 16 ALU 345 plakalı hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri, aracı fark etti.

Polis, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 kilometre sonra polis ekiplerinin önünü kestiği hafif ticari araç durduruldu. Sürücü Serdar E., ekiplerce gözaltına alındı. Serdar E.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, Hayrullah Aydemir, Serkan Evren ve Mehmet E.’yi de ormanda yakalayıp gözaltına aldı.

4 KİŞİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI

Engin Yılmaz'ın, dayısı Hayrullah Aydemir ve halasının çocukları Serkan Evren ile Mehmet E.'den sürekli borç para aldığı, borcunu geri ödemediği öne sürüldü. Son çıkan tartışmanın ardından ise Hayrullah Aydemir, Serkan Evren ve Mehmet E.'nin Engin Yılmaz'ı alıp ormana getirdiği, burada kavgada Hayrullah Aydemir'in tabancayla yeğenini vurarak öldürdüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelekle adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrullah Aydemir ve Serkan Evren çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar E. ile Mehmet E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.