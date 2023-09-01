Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü... Ailesi cenazesini almadı!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 11:28

Güncelleme: 01.09.2023 - 11:56

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Yalçınkaya (29), çıkan tartışmada, annesi Hacer Yalçınkaya (62) ile aile yemeği için evlerine gelen ağabeyi Hüseyin (37), yengesi Esra (34) ve yeğenleri Elif (9) ile Yağmur Yalçınkaya'ya (6) tabancayla ateş açtı. Şüpheli, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yalçınkaya hayatını kaybetti, yaralı diğer aile üyeleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı Yağmur Yalçınkaya 30 Ağustos akşamı, Burak Yalçınkaya ise 31 Ağustos gecesi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü aktarıldı.

CENAZE MORGDA KALDI!

Yağmur Yalçınkaya'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp defnedildi. Burak Yalçınkaya'nın cenazesini ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen kimse teslim almadı.

Yalçınkaya ailesi, Adli Tıp Kurumu yetkililerine cenazeyi teslim almayacaklarını bildirdi. Evlerinde taziyeleri kabul eden ağabey Duran Yalçınkaya, kararlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yalçınkaya, kardeşinin cenazesinin Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilebileceğini belirtti.