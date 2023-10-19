Oğlunun ölümünden sorumlu tutuyordu... Yeğenini tabanca ile vurarak öldürdü!

Zile'de Yusuf Akdoğan, 11 yıl önce Rusya’da yaşamını yitiren oğlu Zafer Akdoğan’ın ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal’ı ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:01
Oğlunun ölümünden sorumlu tutuyordu... Yeğenini tabanca ile vurarak öldürdü!
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Kervansaray köyünde saat 14.30 sıralarında bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 2012 yılında Zafer Akdoğan, Rusya’da kuzeni Onur Altındal (38) ile birlikte çalışırken yaşamını yitirdi. Yusuf Akdoğan (70), oğlu Zafer’in ölümünden sorumlu tuttuğu yeğeni Onur Altındal ile köyde bir araya geldi. Çıkan tartışmada Yusuf Akdoğan, Altındal'ı yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile vurarak öldürdü. Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Onur Altındal’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Zile Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yusuf Akdoğan ise jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturulma başlatıldığı aktarıldı.


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