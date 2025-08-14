Cumhuriyet Gazetesi Logo
OGM: Anamur, Hassa ve Silifke’de yangınlara müdahale sürüyor

14.08.2025 23:27:00
İHA
OGM, üç farklı noktada çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), üç farklı noktada çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

OGM’den yapılan açıklamada, Mersin’in Anamur ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Hatay’ın Hassa ilçesindeki yangının ise enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

ıklamada ayrıca, Mersin’in Silifke ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karşı da mücadelenin devam ettiği ifade edildi.

