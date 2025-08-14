OGM: Anamur, Hassa ve Silifke’de yangınlara müdahale sürüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), üç farklı noktada çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

OGM’den yapılan açıklamada, Mersin’in Anamur ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi. Hatay’ın Hassa ilçesindeki yangının ise enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Mersin’in Silifke ilçesinde orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karşı da mücadelenin devam ettiği ifade edildi.