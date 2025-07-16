OGM'den 'Çanakkale' açıklaması: Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Tuzla ve Naldöken köylerindeki riskli bölgelerde tedbiren tahliye başlamıştı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre yangın Ayvacık’ın Naldöken köyü mevkisinde, dün saat 15.02 sıralarında başladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale Ayvacık'ta orman dışı alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını, Tekirdağ Şarköy'deki yangına müdahalelerin ise havadan ve karadan devam ettiğini bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Ayvacık'ta orman dışı alanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Tekirdağ Şarköy'de ise devam eden yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor" bilgisi verildi.