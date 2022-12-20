OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü kaç personel alacak?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere personel alınacağını duyurdu. OGM personel alımı ne zaman? Orman Genel Müdürlüğü kaç personel alacak?
Orman Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacağı açıklandı.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAÇ PERSEONEL ALACAK?
Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, daha yeşil bir Türkiye için güçlerine güç katacak mesai arkadaşlarını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2023 yılı ocak ayı içerisinde, çeşitli branşlarda 1482 sözleşmeli personel ve 131 geçici orman işçisi olmak üzere toplam 1613 personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."
OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
OGM'den başvuru şartları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak OGM hangi bölümlere personel alacağını açıkladı.
OGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, söz konusu 1613 personelin 1128'i orman muhafaza memuru, 249'u orman mühendisi, 23'ü destek personeli, 17'si orman endüstri mühendisi, 14'ü büro personeli, 12'si harita mühendisi, 9'u avukat, 9'u koruma ve güvenlik görevlisi, 6'sı inşaat mühendisi, 6'sı makine mühendisi, 4'ü elektrik elektronik mühendisi, 3'ü tekniker, 2'si bilgisayar mühendisi ve 131'i geçici orman işçisi olarak istihdam edilecek.
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