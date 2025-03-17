Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:20

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:20

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 252 daimi işçi alımı yapacak. Peki, OGM sözleşmeli destek personeli ve işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM personel alımı şartları neler?

OGM SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 2025

Orman Genel Müdürlüğü 3.477 sözleşmeli destek personeli ve 252 daimi işçi alımı başvuruları bugün (17 Mart) tarihinde alınacak.

OGM sözleşmeli destek personeli alımı başvuruları 28 Mart 2025 tarihine kadar devam ederken 252 sürekli işçi alımı başvuruları ise 21 Mart’ta sona erecek.

Alternatif olarak Orman Genel Müdürlüğü ayrıca yayınladığı duyuruda 150 sözleşmeli personel alacak. Başvurular ise 4 Nisan - 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

OGM DESTEK PERSONELİ VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

OGM 3.477 destek personeli alımı başvuru ekranı henüz erişime açılmadı. isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden adaylar aktif olarak başvuruları görüntüleyerek müracaat edebiliyorlar. 252 daimi işçi alımı başvuru ekranı ise aktif hale geldi.

OGM destek personeli başvuru ekranı erişime açıldıktan sonra adaylar e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar ilgili ilana isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra sol üst bölümde bulunan “ Kurum Seçiniz” ibaresine Orman Genel Müdürlüğü” yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.

Ardından ise aktif olan ilanlar listelenecek. Sağ bölümünde bulunan alandan “ İlana Git” ibaresi seçildikten sonra personel alımına ilişkin genel ve özel şartlar ekranda sıralanacak. Sağ alt bölümde bulunan “başvur” kısmından e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak ilana müracaat edilebilir.