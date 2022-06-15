Öğrenci affı nedir? Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 18:06

AKP, kendi dönemindeki 7. öğrenci affını çıkarmaya hazırlanıyor. AKP iktidarında, 2005, 2008, 2011, 2012 ve 2018 yıllarında öğrenci affı çıkartılmıştı. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayacak öğrenci affından 4 milyon 242 bin 316 yararlanabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Yükseköğretim öğrencilerini kapsayan öğrenci affı; programı kazandığı ya da başladığı halde kayıt işlemi yapmayan ya da herhangi bir nedenden okulla ilişiği kesilen öğrencilerin okula geri dönmesini sağlayan düzenlemedir.

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci affının ne zaman çıkacağı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Özvar, geçtiğimiz günlerce öğrenci affına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bizler, Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda Meclis'teki milletvekillerimiz ve ilgili parti sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgi ve veriyi Meclis'imizle paylaşacağız. Genel affın Meclis'in iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

2022 Öğrenci affı ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi. Ancak 2018 yılında çıkan öğreci affı kanununda aftan kimlerin yararlanabileceği şöyle açıklanmıştı: "Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir."