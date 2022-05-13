YÖK Başkanı Özvar’dan 'öğrenci affı' açıklaması
Eskişehir'de öğrenci affı hakkında açıklamalarda bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme ve bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak, bize meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik açılışına katılmak üzere Eskişehir’e geldi.
YÖK Başkanı Özvar, programı esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
Öğrenci affı konusundaki yetkili makamın Meclis olduğunu dile getiren Özvar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Sizlerin de gayet iyi bildiği gibi öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkili merci Meclis. Yani milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis, milletvekilleri ve ilgili siyasi partilerin görüşleri çok önemli. Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclisindir.
- Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.
- Netice itibariyle Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda bigane kalamaz, duyarsız kalamaz. Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır.
- Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar. Yapacağımız çalışma elbette ki yüksek öğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Bu konularda tabii ki af konusunda da öğrenci affı konusunda da artık bildik, konvansiyonel, alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin elbette, bu konudaki içinde bulunduğu eğitim öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapacaktır. Bunu ifade etmek isterim.”
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