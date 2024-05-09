Öğrenci okul müdürünü katletti: Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti
Yabancı uyruklu bir öğrencinin okul müdürü İbrahim Oktugan’ı katletmesi üzerine öğretmen sendikaları eylem kararı alırken, iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti.
Eyüpsultan’da yabancı uyruklu öğrencinin liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş ederek ölümüne sebep olması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Öğretmen sendikaları iş bırakma kararlarını açıklarken, iktidara yakın olduğu bilinen Eğitim-Bir-Sen'in başsağlığı paylaşımı tepki çekti.
Acımız Büyük— Eğitim-Bir-Sen (@EgitimBirSen) May 7, 2024
İstanbul’da özel bir lisede okuldan uzaklaştırılan öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına duyduğu öfkeyle silahla ağır yaraladığı okul müdürümüz İbrahim Oktugan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Oktugan müdürümüze Allah’tan rahmet, yakınlarına… pic.twitter.com/PBuL8F6Ydi
Gazeteci İsmail Saymaz yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
“İktidar yanlısı Eğitim-Bir-Sen, müdürünü vuran öğrencinin adeta avukatlığını üstlenmiş. Okuldan uzaklaştırmış da, duyduğu öfkeyle vurmuşmuş… Siz kimi aklıyorsunuz? Vuran öğrenci Iraklı diye mi mazur göstermeye çalışıyorsunuz?”
İktidar yanlısı Eğitim-Bir-Sen, müdürünü vuran öğrencinin adeta avukatlığını üstlenmiş.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 8, 2024
Okuldan uzaklaştırmış da, duyduğu öfkeyle vurmuşmuş…
Siz kimi aklıyorsunuz?
Vuran öğrenci Iraklı diye mi mazur göstermeye çalışıyorsunuz? https://t.co/hQrXrE9ZB4
Öğretmen Acun Karadağ ise “Beni KHK listesine yazan sizin bi müdürünüzdü. Aç kaldım, susuz kaldım, emeğim elimden alındı, onuruma saldırıldı. Sokağa çıkıp direndim, yıllarca işkenceye maruz kaldım, tutuklandım. Üniversiteye hazırlanan kızımın da hayatını alt üst etti. Ama onu öldürmeyi hiç düşünmedim. Pes!”
Beni KHK listesine yazan sizin bi müdürünüzdü. Aç kaldım, susuz kaldım, emeğim elimden alındı, onuruma saldırıldı. Sokağa çıkıp direndim, yıllarca işkenceye maruz kaldım, tutuklandım. Üniversiteye hazırlanan kızımın da hayatını alt üst etti. Ama onu öldürmeyi hiç düşünmedim. Pes! https://t.co/7xnNIvOgbD— Acun Karadağ (@acun_karadag) May 8, 2024
Gazeteci Ozan Gündoğdu da şu tepkiyi verdi:
“23 yıl önce pek küçük bir sendika iken bugüne dek Türkiye’nin en büyük öğretmen sendikası haline gelen, eğitim camiasında “müdür sendikası” diye anılan Eğitim Bir Sen… Acılı bir olayı kınayacakken, uzun uzadıya katilin savunmasını paylaşmanızın nedeni nedir?”
23 yıl önce pek küçük bir sendika iken bugüne dek Türkiye’nin en büyük öğretmen sendikası haline gelen, eğitim camiasında “müdür sendikası” diye anılan Eğitim Bir Sen…— Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) May 8, 2024
Acılı bir olayı kınayacakken, uzun uzadıya katilin savunmasını paylaşmanızın nedeni nedir? https://t.co/gVbHqByRWk
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