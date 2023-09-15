Öğrenci servisi kaza yaptı: 9'u öğrenci 14 yaralı!
Denizli'de okul servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 9 lise öğrencisinin de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta Fatih Lenger'in kullandığı okul servisi minibüsü, kavşakta Yasemin Kasap idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan minibüs yol kenarındaki evin garajının demir kapısına çarpıp bahçeye girdi.
14 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobildeki 4 kişi servis minibüsünün şoförü Lenger ve 9 lise öğrencisi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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