Öğrenci servisi refüje çarptı: Öğrenciler yaralandı!

İzmir'in Konak ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün refüje çarpması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi refüje çarptı: Öğrenciler yaralandı!
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AA
Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:40

Alınan bilgiye göre, özel bir üniversitenin öğrencilerinin bulunduğu servis aracı, Yeşildere Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan şoförle araçtaki 8 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre yoğunluk oluştu.


Etiketler: #İzmir #servis #öğrenci #kaza

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