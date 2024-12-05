TEM otoyolunda zincirleme kaza: Yaralı var!
Bağcılar TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da TEM Otoyolu Ankara İstikameti İSTOÇ mevkisi Aksaray yol ayrımında saat 07.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, 34 GOU 129 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü TEM Otoyolu'nda Aksaray yol ayrımına geldiğinde aracını durdurdu. O sırada arkasında ilerleyen kamyonet şoförü duramayarak hafif ticari araca çarptı. Daha sonra bir kamyonet ve hafif ticari aracın da duramaması üzerine 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazaya karışan bir kamyonet şoförü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralı şoförü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre araç trafiğine kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
"MUHTEMELEN SAPAĞI KAÇIRDI"
Kazayı yara almadan atlatan kamyonet şoförü Mehmet Kaya, "Ben otoban istikametine gidecektim. Tam yol sapağında önümdeki araç yolun ortasında durmuştu. Muhtemelen sapağı kaçırmıştı. Ani frene bastım. Durma noktasına gelince arkamdan gelen araç bana vurunca öndeki araçla bizi birleştirdi. Arkamdan gelen sürücü sıkıştı aracın içerisinde. İtfaiye ekipleri gelip çıkarttı sürücüyü" diye konuştu.
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