Öğrenci servisi sulama kanalına düştü: 11 yaralı

Erzincan’da öğrenci servisi sulama kanalına düştü, 10’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi sulama kanalına düştü: 11 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:49

Kaza, Erzincan-Çağlayan kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 S 008 plakalı öğrenci servisi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #Erzincan #öğrenci

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