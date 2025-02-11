Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı!

Bursa'da motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü, ağaca çarptı. Kaza yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsüne çarpmamak için kaza yaptı!
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:47

Osmangazi ilçesinde Çekirge Caddesi üzerinde 34 CKS plakalı otomobil ile ilerleyen Semiha Y., iddiaya göre motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan ağaçlara çarparak savruldu. Kaza nedeniyle çevredekiler yaralı kadının yardımına koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #ağaç #kaza #motosiklet #Bursa

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