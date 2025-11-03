Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğrenci servisinde çıkan yangın diğer otomobile sıçradı!

3.11.2025 11:09:00
DHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrenci taşıyan minibüste çıkan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda meydana geldi.

Bir okula öğrenci taşıyan servis minibüsünün şoförü, öğrenci almak için yol kenarında durduğu sırada motor kısmından duman çıktığını fark etti.

Şoför, servisteki öğrencileri tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki elektrikli otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında minibüs ile otomobil kullanılamaz hale gelirken, bölgedeki bir kafenin tenteleri de zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Manisa #öğrenci servisi