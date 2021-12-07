Öğrenci servisinde facia, kamyonla çarpıştı
Diyarbakır'da, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kaza çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ovabağ Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 ACM 378 plakalı öğrenci servisi, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.
TAKLA ATTI
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan öğrenci servisi, takla atarak yan yattı. Öğrenci servisinde bulunan çoğu öğrenci 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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