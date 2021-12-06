Serviste iki çocuğu öldüren sanığın cezası belli oldu

06 Aralık 2021 Pazartesi, 19:30

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Selfet Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu. Başkuş, savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Hakverdi ve Taşar ailelerinin avukatları ise sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğunu ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

MÜEBBET CEZA İSTENDİ

İddia makamı, savunmaların ardından tekrarladığı mütalaasında, tutuklu sanık Selfet Başkuş'un "kasten öldürme suçunun çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi" ve "çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçlarına ilişkin TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği sanık Başkuş hakkında indirim maddelerini uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verdi.

Bu arada kararın ardından sanık Başkuş'un mahkeme heyetine yönelik "Sizin de çocuğunuzun başına gelsin hakim bey, savcı bey" şeklindeki sözleri mahkeme kayıtlarına geçirildi.