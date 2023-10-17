Öğrenciler AKP’nin ‘lüks’ diyerek tanıttığı oda ve yemekleri paylaştı: Korku filmi gibi KYK yurdu!
İnşaat pisliği, elektrik ve su kesintisi, asansör olmaması ve yemeklerin yetersizliğinden yakınan öğrenciler, “Suriyeliler kadar değerimiz yok” diyerek durumu protesto etti.
İzmir’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Karabağlar Erkek Yurdu’nda kalan öğrenciler, inşaat pisliği, elektrik ve su kesintisi, asansör olmaması ve yemeklerin yetersizliğinden yakınarak “Öğrenciler hayatta kalmaya çalışıyor” notuyla yurttan fotoğraflar paylaştı.
Öğrenciler, “Suriyeliler kadar değerimiz yok” diyerek ıslıklarla protesto etti. ‘Mağduriyet düzeni’ Yazılı açıklama yapan öğrenciler yaşadıklarını şöyle anlattı:
“KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda inşaat tamamlanmadığı için 800 arkadaşımız yurda yerleşemedi. 1600 kapasiteli yurt üniversitelerin açılmasına kadar yetiştirileceği vaadiyle tanıtılmıştı. Yurtta sıcak su hiç akmıyor, normal suyun da sık sık kesildiğini aktaran arkadaşlarımız sağlıklarından endişe eder durumda. Yurt bu sene inşaat halinde açıldığından beri temizlik yapılmamış, her taraf inşaat pisliği halinde. Odalarda adım atacak yer yok, masa yok, online ders için internet yok, hatta elektrikler de sık sık kesildiği için çoğu zaman ışıkları bile yok.
Yurdun
güvenliği hâlâ alınmamış,
ışıklar da sürekli kesildiği
ve çevreden silah sesleri
geldiği için arkadaşlarımız
tedirgin. Bitti mi sandınız?
1600 kişilik yurtta asansör
yapılmamış. Çamaşırhanede
600 kişiye yetecek makine
yok. Çamaşırhaneyi sürekli su
basıyor. Öğrenciler bu pislik
içinde nasıl çamaşırlarını
yıkasın? Her tarafı öğrenciyi
mağdur etmek için dizayn
edilmiş yurtta kahvaltılar
ve yemekler de niteliksiz ve
yetersiz. Öğrenciler hayatta
kalmaya çalışıyor.”
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