Öğrenciler eleştirse de bakanlık ‘hedeflerini aştığını’ söylüyor: Bakanlığa göre öğrenciler rahat

Öğrenciler yemekhane ücretlerini protesto ettiği, KYK burslarının yetersizliğini eleştirdiği ve barınma sorunu yaşadığı bir dönemi geride bırakırken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın faaliyet raporunda bu başlıklarda bakanlığın 2025 için hedeflediği pek çok değere ulaştığı belirtildi.

YURTTAKİ ÖLÜMÜ ANIMSATTILAR

Meclis’teki bütçe görüşmelerinde yurtlarla ilgili “Bayat yemeklerden kıl, tüy, taş, salyangoz çıkıyor. KYK müdürleri öğrencilere ‘Kaloriferin üstüne pet şişe koyup su ısıtın’ diyor. Yurtta sıcak su olmadığı için kalp krizi geçirip hayatını kaybeden, düşen asansörde ölen öğrencileri unutmadık” gibi tepkiler gündeme getirilirken; raporda öğrencilerin aldığı yurt hizmetleri “Bakanlığımız yurtlarında kalan öğrenciler, rahat ve huzurlu ortamlarda, güven içerisinde, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlayacak şekilde ve ekonomik olarak barındırılmaktadır. Öğrencilerimizin ev konforunda yaşamalarını sağlamak amacıyla; ahşap mobilyalı, bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikli yatak bulunan yurtlar hizmete sunulmuştur” ifadeleriyle anlatıldı.

BURS VE YURTTA ‘HEDEFLER AŞILMIŞ’

Raporda yeni açılacak yurt, yenilenen yatak kapasitesi gibi hedeflerde “ulaşılmak istenen değerlerin aşıldığı” belirtildi. Burs ve beslenme yardımı için de benzer bir değerlendirme yer aldı. Ancak vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve “kamu yararına çalıştığı belirtilen” derneklere ait yurtlarda barınan öğrenciler için yapılan barınma ve beslenme yardımı sayısında hedeflenen değere ulaşılmadığı görüldü. Bunun açıklaması da “Barınan öğrencilerin yardım koşullarını taşımama, öğrencinin kendi talebi ve benzeri sebeplerle değişkenlik göstermekte olup yardım alan öğrenci sayısı yıl sonu hedeflenen değerin altında kalmıştır” ifadeleriyle yapıldı.