Öğrenciler gericilere emanet

Yayınlanma: 08.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 04:00

Okullara giden bir yazıda Hizbullah terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı bir yarışma düzenleyeceği bildirildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgede şu ifadeler yer alıyor: “Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Türkiye geneli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma düzenleyeceği ile ilgili yazı ekte gönderilmiştir. Denetimleri ilgili okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirmek üzere, gönüllülük esasına göre ve ücretsiz olarak yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Ayrıca söz konusu vakfın genel Başkanı Mehmet Beşir Şimşek gerici faaliyetleriyle dikkat çeken Alimler ve Medreseler Birliği’nin (İttihadul Ulema) genel başkan Yardımcısı olarak da görev yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Nur cemaatine bağlı Hayrat Vakfı arasında da 1 Eylül 2022’de “Eğitimde İşbirliği” protokolü imzalamıştı.

18 Eylül 2023’te okullara gönderilen yazıda yer alan ifadelere göre bu protokol kapsamında vakfın, Türkiye geneli ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Aydınlık yarınlara” konulu bir çevirimiçi kitap okuma yarışması yapacağı öğrenildi. Ayrıca söz konusu yarışmanın internet sitesine girdiğimizde ise bu yarışmanın MEB onaylı olduğuna ilişkin belgeye de ulaşmak mümkün. Hayrat Vakfı’nın KYK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yurtlarda Osmanlıca dersi verdiği ve bu kapsamda yarışmalar düzenlediği de biliniyor.