Öğrenciler mücadeleye devam ediyor! ‘Gençlik Dayanışma Sahnesi’ toplanmaya başladı
İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İmamoğlu protestolarına katıldığı için tutuklanan öğrenci arkadaşları ile dayanışmak için Kadıköy'deki Festivalpark'ta festival düzenliyor. Söz konusu buluşma için öğrenciler alanda toplanmaya başladı.
İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için tutuklanan arkadaşları için 'Gençlik Dayanışma Sahnesi' adıyla Kadıköy'deki Festivalpark'ta festival düzenliyor.
7 Nisan Pazartesi günü saat yapılması planlanan buluşma, hava şartları nedeniyle 8 Nisan Salı gününe ertelenmişti. Birçok üniversiteden öğrencinin katılımıyla düzenlenecek olan konsere, sanatçılar Burhan Şeşen ve Can Kazaz da destek vereceğini açıkladı.
Etkinlik için 17 üniversiteden ortak çağrı yapıldı.
Söz konusu buluşma için öğrenciler alanda toplanmaya başladı. Öğrenciler ‘Polis simit sat onurlu yaşa’ ve ‘Üniversiteler burada, Tayyip nerede’ sloganları attı.
Polisin alanı abluka altına aldığı bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- Metin Yıldız'dan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Belediye meclisinde 'Atatürk'e hakaret' kavgası!
- Avukatından Mahir Polat açıklaması
- Erdoğan'ın talimatı eksiksiz uygulanıyor