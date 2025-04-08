Öğrenciler mücadeleye devam ediyor! ‘Gençlik Dayanışma Sahnesi’ toplanmaya başladı

Yayınlanma: 08.04.2025 - 18:01

Güncelleme: 08.04.2025 - 18:17

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları için tutuklanan arkadaşları için 'Gençlik Dayanışma Sahnesi' adıyla Kadıköy'deki Festivalpark'ta festival düzenliyor.

7 Nisan Pazartesi günü saat yapılması planlanan buluşma, hava şartları nedeniyle 8 Nisan Salı gününe ertelenmişti. Birçok üniversiteden öğrencinin katılımıyla düzenlenecek olan konsere, sanatçılar Burhan Şeşen ve Can Kazaz da destek vereceğini açıkladı.

Etkinlik için 17 üniversiteden ortak çağrı yapıldı.

Söz konusu buluşma için öğrenciler alanda toplanmaya başladı. Öğrenciler ‘Polis simit sat onurlu yaşa’ ve ‘Üniversiteler burada, Tayyip nerede’ sloganları attı.

Polisin alanı abluka altına aldığı bildirildi.