Silivri Cezaevi’yle ilgili flaş iddia: Tutuklu öğrenciyi ‘teröristsin’ diye boğmaya çalıştılar

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:42

Güncelleme: 08.04.2025 - 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 19 Mart’ta düzenlenen operasyonun ardından Türkiye’nin birçok kentinde protesto amaçlı eylemler düzenlendi.

Eylemlerde polis müdahalesi sonucu aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklamalarla ilgili kötü muamele ve işkence iddiaları ise kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cumhuriyet konuya ilişkin yeni iddialara ulaştı. Tutuklanan öğrencilerden birinin, İstanbul Silivri’deki Marmara 3 No’lu E Tipi Cezaevi’nde kaldığı koğuşta başka bir tutuklunun saldırısına uğradığı iddia edildi. Cezaevi yönetiminin saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor. Gönüllü avukat Başak Anman, 7 Nisan’da öğrendiklerini belirttiği olayın ayrıntılarını gazetemize aktardı.

“UYKUSUNDA İPLE BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ”

Anman’ın iddiasına göre saldırı; Marmara 3 No’lu Cezaevi’nin E3 koğuşunda meydana geldi. Farklı bir suçtan hükümlü olan bir kişi, "Siz teröristsiniz" diyerek tutuklu öğrencilere önce sözlü saldırıda bulundu, ardından ise bir öğrenciyi uykusunda boğmaya çalıştı. Anman, “Önce çıplak elleriyle, daha sonra iple boğmaya çalışmış. Her iki durumda da diğer tutuklu öğrenciler müdahale etmiş” dedi.

Saldırganın, müdahale sonrası bir başka öğrenciye dönerek “Bu gece biri ölecek” şeklinde tehditte bulunduğunu söyleyen Anman, “Çocuklar bu tehdit üzerine gardiyanlara durumu iletti. Talepleriyle saldırgan kişi yan koğuşa alındı” diye konuştu.

GÜVENLİK SORUNU SÜRÜYOR

Ancak Anman, saldırganın yan koğuşa alınmasının güvenliği tam olarak sağlamadığını vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

“Yan koğuşta da benzer suçlamalarla tutuklu öğrenciler var. Bu kişi hızlıca uzaklaştırılmalı. Aksi halde güvenlik riski devam ediyor.”

Anman, “Herhangi bir disiplin cezası verildi mi, hücre cezası uygulandı mı, bu konularda net bir bilgiye ulaşamadık” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Başak Anman, konuya ilişkin gönüllü avukatlarla hazırlık içinde olduklarını ve müdahil olacaklarını belirtirken, gönüllü avukatlar olarak öğrencilerle iletişimi sıklaştırdıklarını söyledi. Ailelere seslenen Anman, “Endişe duymaları çok anlaşılır ama olaydan haberdarız. Gerekli adımları atıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi’nden ulaştığımız isimler bir heyetin cezaevine giderek konuyu yerinde inceleyeceğini belirtirken İstanbul Barosu’nun da konuya ilişkin gerekli adımları atacağı öğrenildi.