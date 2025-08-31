Öğrenciler yeni yıla hazırlanırken, okul masrafları da artıyor: ‘Masraflar 7 yılda yüzde 1074 arttı’

CHP’li Cevdet Akay, yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, öğrencilerin eğitim masraflarını gözler önüne seren bir çalışma hazırladı. Bir öğrencinin en temel kırtasiye, giyim, beslenme ve ulaşım maliyetlerindeki artışı hesaplayan Akay, “Bir öğrencinin en temel kırtasiye alışverişi 2018 yılında 130 lirayken, bugün 2 bin 394 liraya yükseldi. En temel giyim masrafı 2018’de 337 lirayken, bugün 4 bin 250 liraya fırladı. Bir öğrenciyi doyurmayan küçük bir beslenme menüsü 2018’de 2 bin lirayken bugün 17 bin 712 liraya çıktı.

Servis ücretleri ise 2018’de 4 bin 275 lirayken bugün 54 bin 900 liraya çıktı. 7 yılda; kırtasiye harcamaları yüzde 1732, giyim masrafı yüzde 1158, ulaşım masrafı yüzde 1184, beslenme harcaması yüzde 781 oranında artış gösterdi. Yani bir öğrencinin okul maliyetinin son yedi yılda ise yüzde 1074 oranında arttığını tespit ettik.

Eğitim bir hak olmasına rağmen, iktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden adeta lüks hale gelmiş durumda. Velilerimiz çaresiz, öğrencilerimiz umutsuz” dedi. Akay, “Veliler çocuklarını okutabilmek için her gün yeni bir fedakârlık yapmak zorunda kalırken, iktidar hâlâ lüks ve şatafat içinde yaşamayı tercih ediyor. AKP’nin hesapsız harcamaları, liyakatsiz kadroları ve vatandaşı hiçe sayan yönetim anlayışı yüzünden milletin cebinde delik açıldı, çocuklarımızın geleceği karardı. Artık kalem, defter, kıyafet bile lüks; ulaşım, beslenme ve eğitim masrafları ailelerin omuzlarını eziyor. 7’sinden 70’ine herkes aynı sefaletin pençesinde: Emeklinin maaşı eriyor, işçinin geliri yetmiyor, esnaf borç batağında. Çocuklarımızın eğitim hakları ellerinden alınıyor, aileler ekonomik ve psikolojik olarak tükeniyor. Bu tablo, AKP iktidarının sorumsuz yönetiminin ve yanlış ekonomi politikalarının en açık göstergesidir” değerlendirmesini yaptı.