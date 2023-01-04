Öğrenciler yurtlarda zehirleniyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yerleşkesi içerisinde bulunan KYK Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yemeklerden zehirlendikleri gerekçesiyle yurdun bahçesinde eylem yaptı. Yurtta kalan öğrenciler yemekhane ve kantindeki yiyeceklerin hijyenik olamadığını belirterek yurdun bahçesinde toplandı. Alkış ve ıslıklarla eylem yapan öğrenciler, yemeklerin daha hijyenik çıkmasını istedi.

Yemeklerin içerisinden bazı yabancı maddeler ve böcekler çıktığını da söyleyen öğrenciler “Herkesin aynı anda hastalanmasını yemeklere bağladık. Her gün 200 kişi zehirleniyor. Yurda giren çıkan ambulansları sayamadık. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sağlıklı bir ortamda yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Son iki ay içerisinde denetimlerde herhangi bir eksiklik ve aksaklık tespit edilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

