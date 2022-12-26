CHP’li Purçu: Öğrencilerin özgürlük alanından elinizi çekin

26 Aralık 2022 Pazartesi, 13:35

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin izin hakkının 75 günden 30 güne indirilmesini meclis gündemine taşıdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Purçu, öğrencilerin izin hakkının 75 günden 30 güne indirilmesinin mağduriyetler yarattığını ve bu durumun aynı zamanda yurtlarda kalan öğrencilerin psikolojisini de bozduğuna, öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlandığı psikolojisi yarattığına değindi.

CHP’li Purçu, “Yurtlara ilişkin pek çok sorun varken; öğrenci izinleriyle değil yurt sorununu çözmeyle uğraşın” diye bakanlığın verdiği izin kısıtlama kararına tepki gösterdi.

“Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara bir de Kasım ayında alınan ani bir karar ile izin haklarının 75 günden 30 güne indirilmesi eklenmiştir” diye sözlerine başlayan Özcan Purçu, “Yeni düzenleme ile öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmî tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 30 gün izin verilmektedir. Üstelik getirilen bu düzenlemeye ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadığı gibi; bakanlık nezdinde bir duyuru da gerçekleştirilmemiştir” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR”

Öğrenciler kararı “son dakika” öğrendiklerini aktaran Özcan Purçu, “Öğrenciler izin hakkı süresinin azaltılması ile çeşitli öğrenci platformlarında durumu ‘KYK yurtlarında adeta hapis bırakılıyoruz’ olarak yorumlamışlardır. Diğer taraftan bu durum öğrencilerin sürekli yurtta kalma zorunluluğu nedeniyle psikolojilerine de olumsuz yansımıştır. İzin süresini kısaltmak öğrencileri ailelerinden kopartmak demektir. Örneğin ailesi uzakta olan, yurt dışına gitmek isteyen; zaman zaman seyahat etme ihtiyacı olan, vb. talepleri olan öğrenciler 30 gün sınırının son derece yetersiz olduğunu belirtmekte; izin hakkı süresinin tekrar artırılmasını talep etmektedir” diye konuştu.

Özcan Purçu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu: