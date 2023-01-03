Döner yiyen öğrenciler soluğu acilde aldı

03 Ocak 2023 Salı, 21:56

Yozgat Fatma Temel Turhan Ortaokulu 5-A sınıfında düzenlenen etkinlikte bazı gıda maddelerini tüketen öğrencilerden 9'u, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşadı. Öğrenciler, Yozgat Şehir Hastanesine götürüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen öğrenciler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Öğrencilerden Cemre Karakurt, sınıfta döner yediklerini belirterek, mide bulantısı başlayınca hastaneye geldiğini söyledi.

Ayşe Açıkgöz de sınıfta düzenledikleri etkinlikte tavuk döner yediklerini belirterek, "Birkaç kişi yedik, mide bulantısı başladı. Karşı sınıfta da olmuş. Babamla hastaneye geldik." dedi.

Velilerden Beytullah Karakurt ise öğretmenin telefonla arayıp bilgi verdiğini ifade ederek, "Öğretmen, döner yedikten sonra çocukların karnının ağrıdığını söyledi. Biz de çocuğu aldık, hastaneye getirdik. Gıda zehirlenmesi olduğunu belirttiler. Biz de işletmeyle ilgili gerekli şikayetlerde bulunduk." diye konuştu.