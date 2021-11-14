Öğrencilerden yurt protestosu: Müşteri değiliz

14 Kasım 2021 Pazar, 22:32

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin yaşadıkları barınma sorunu Türkiye'nin gündemine girmişti. KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerde, yurtlardaki kötü koşulları protesto etmeye başladı.

İstanbul ve İzmir'deki yurt protestoları bu kez de Bursa'ya sıçradı. Halime Hatun KYK Yurdunda öğrenciler, yemeklerin ve yurt koşullarını protesto etti.

"MÜŞTERİ DEĞİLİZ"

Odalarından ıslık ve alkışlarla durumu protesto eden öğrenciler "Müşteri değiliz, öğrenciyiz" şeklinde slogan attılar.

Öğrencilerin eylemi sosyal medyada paylaşılırken birçok kişi öğrencilere destek verdi.



