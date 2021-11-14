Öğrencilerden yurt protestosu: Müşteri değiliz

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte yurtlarda yaşanan sorunlar öğrenciler tarafından protesto ediliyor. Bursa Halime Hatun KYK Yurdunda gerçekleşen eylemde öğrenciler "Müşteri değiliz, öğrenciyiz" şeklinde slogan attılar.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2021 Pazar, 22:32
Öğrencilerden yurt protestosu: Müşteri değiliz
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Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte öğrencilerin yaşadıkları barınma sorunu Türkiye'nin gündemine girmişti. KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerde, yurtlardaki kötü koşulları protesto etmeye başladı.

İstanbul ve İzmir'deki yurt protestoları bu kez de Bursa'ya sıçradı. Halime Hatun KYK Yurdunda öğrenciler, yemeklerin ve yurt koşullarını protesto etti.

"MÜŞTERİ DEĞİLİZ"

Odalarından ıslık ve alkışlarla durumu protesto eden öğrenciler "Müşteri değiliz, öğrenciyiz" şeklinde slogan attılar.

Öğrencilerin eylemi sosyal medyada paylaşılırken birçok kişi öğrencilere destek verdi. 



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