Öğrencilere polisten TOMA’lı müdahale… Mansur Yavaş: ‘Çocuklar hep ıslandı, battaniye göndereceğim’

Yayınlanma: 22.03.2025 - 22:26

Güncelleme: 22.03.2025 - 22:26

Ankara'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında başlatılan soruşturma protesto edilmeye devam ediliyor.

Protestolar sırasında polis de başta ODTÜ olmak üzere şehirdeki üniversite öğrencilerine TOMA’dan tazyikli su ile kitleye müdahale etti.

Müdahaleye maruz kalan öğrenciler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “‘Çocuklar hep ıslandı, battaniye göndereceğim” ifadelerini kullandı.

Yavaş, telefonda konuştuğu bir kişiye Ankara Vali Yardımcısını aramasını ve öğrencilere sıcak çorba ve battaniye göndereceğini söyledi.