Mansur Yavaş'tan flaş 'İstanbul' kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında saat 10.00'da başlayan ifadesi 15.00'te bitti. İmamoğlu'nun saat 19.30 sularında Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor. Son olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul'a gelme kararı aldı.
Üç gündür gözaltında tutulan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00'da ikinci soruşturma kapsamında ifade vermeye başladı.
İmamoğlu, "Kent Uzlaşı" üzerinden "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifade 15.00'te sona erdi.
Ekrem İmamoğlu'nun 5 saat süren ifadesinin 18 sayfa olduğu öğrenildi.
İMAMOĞLU 19.30'DA ADLİYE'DE OLACAK
İmamoğlu'nun saat 19.30 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.
MANSUR YAVAŞ'TAN FLAŞ "İSTANBUL" KARARI
Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün İstanbul'a gelme kararı aldı.
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