Öğrencilere umut olmak için koşacaklar

01 Kasım 2022 Salı, 17:18

“Urla’da Doğaya Koş 10 K” adıyla geçen yıl başlayan koşu organizasyonu bu yıl da sürüyor.

Geçen yılki organizasyon Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporseverlerin ve profesyonel koşucuların ilgi odağı olmuş, çok geniş bir katılımla, kamuoyunca sahiplenilmiş ve ses getirmişti.

UREV yetkilileri tarafından organizasyon organizasyona dair yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Urla Eğitim Vakfı olarak bu organizasyonu gerçekleştirmedeki hedef; azimli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı çocuk ve gençlerimize burs olanağı sağlayarak, geleceklerine bir umut ışığı olmak ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak. Değerli katılımcılar, sizler «Urla’da Doğaya Koş 10 k» organizasyonuna katılarak sadece doğanın kucağındaki parkurda keyifle spor yapmakla kalmayacak, koşuya katılmak için yapacağınız minimum 250 TL bağışınız ile eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerimize, dolayısıyla da geleceğimize katkı sağlayacaksınız. Sizlerden ricamız, koşuya kadar geçecek sürede performans olarak koşuya hazırlanırken, koşu kampanyası açarak aynı zamanda çevrenizden de bağış desteği sağlamak üzere gayret göstermeniz.”