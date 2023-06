Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:11

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:11

MasterChef All Star 2023'ün ekranlara geleceği tarih izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef'te bu güne kadar birinci ve ikinci olan yarışmacıların kimler olduğu araştırılıyor. MasterChef All Star yarışmasında yarışmacılar belli oldu mu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman başlıyor? 2023 MasterChef All Star jürileri kimler? MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2023'ün 13 Haziran'da final yapmasından sonra MasterChef All Star yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. MasterChef All Star yarışmasının ilk fragmanı 31 Mayıs'ta yayımlandı.

Yayımlanan fragmana göre MasterChef All Star 2023 14 Haziran Çarşamba günü TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MasterChef All Star yarışmasının yarışmacıları henüz açıklanmadı. Yarışmanın takipçileri bazı isimlerin kesinlikle yarışmada olacağını belirtiyor ancak kesin kadrolar ilerleyen günlerde belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR JÜRİLERİ KİM?

MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri üyeliği yapmaya devam edecek. Jüri üyelerinde değişiklik söz konusu değil.

MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİLERİ

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020 - Serhat Doğramacı

2021 - Eren Kaşıkçı

2022 - Metin Yavuz

MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİLERİ

2018 - Kerem Giritlioğlu

2019 - Alican Sabunsoy

2020 - Barbaros Yoloğlu

2021 - Hasan Biltekin

2022 - Kıvanç Karadeniz