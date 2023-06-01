MasterChef All Star ne zaman başlıyor? 2023 MasterChef All Star jürileri kimler? MasterChef All Star yarışmacıları kimler?
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef yarışması yeni sezonunda izleyicileri çok heyecanlandıracak. MasterChef yeni sezonunun konsepti All Star. İzleyiciler, MasterChef All Star 2023'ün ne zaman başlayacağını, yarışmacıların ve jürilerin kimler olduğunu merak ediyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman başlıyor? 2023 MasterChef All Star jürileri kimler? MasterChef All Star yarışmacıları kimler?
MasterChef All Star 2023'ün ekranlara geleceği tarih izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef'te bu güne kadar birinci ve ikinci olan yarışmacıların kimler olduğu araştırılıyor. MasterChef All Star yarışmasında yarışmacılar belli oldu mu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman başlıyor? 2023 MasterChef All Star jürileri kimler? MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2023'ün 13 Haziran'da final yapmasından sonra MasterChef All Star yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. MasterChef All Star yarışmasının ilk fragmanı 31 Mayıs'ta yayımlandı.
Yayımlanan fragmana göre MasterChef All Star 2023 14 Haziran Çarşamba günü TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?
Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan MasterChef All Star yarışmasının yarışmacıları henüz açıklanmadı. Yarışmanın takipçileri bazı isimlerin kesinlikle yarışmada olacağını belirtiyor ancak kesin kadrolar ilerleyen günlerde belli olacak.
MASTERCHEF ALL STAR JÜRİLERİ KİM?
MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri üyeliği yapmaya devam edecek. Jüri üyelerinde değişiklik söz konusu değil.
MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİLERİ
2018 - Uğur Kardaş
2019 - Cemre Uyanık
2020 - Serhat Doğramacı
2021 - Eren Kaşıkçı
2022 - Metin Yavuz
MASTERCHEF TÜRKİYE İKİNCİLERİ
2018 - Kerem Giritlioğlu
2019 - Alican Sabunsoy
2020 - Barbaros Yoloğlu
2021 - Hasan Biltekin
2022 - Kıvanç Karadeniz
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Peki bu terörün sahibi kim?
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!