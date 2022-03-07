Öğrencileri Atatürk'le buluşturan proje

07 Mart 2022 Pazartesi, 11:07

Beşiktaş ve İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Pelin Sıngın'ın başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesinin başlangıç noktası Mersin oldu.

Mersin Kıbrıs İlkokulu'na kütüphane yapılması için destek verilirken, Anitkabir'e gitme imkânı bulamayan çocukları Atalarının huzuruna çıkarmak amacıyla da Mersin'in Yenişehir ilçesinde tiyatro oyunu sahnelendi.

Oyuna salon sağlayarak, seyirciyle bedelsiz buluşturan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit oyunun geliri ile çocukların Anıtkabir ziyareti yapmalarından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Projenin yürütücüleri Serdar Sevtekin ve Pelin Sıngın, projeyi çeşitli il ve ilçelerde devam ettirerek daha çok sanatla daha çok Atatürk buluşmasına katkı sağlayacaklarını belirttiler.