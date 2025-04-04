Öğrencileri Avrupa'ya götürme vaadi: 76 bin Euro dolandıran şahıs yurt dışına kaçmış!

Kayseri'de öğrencileri Avrupa gezisine götüreceğini öne sürerek 3 farklı okuldan toplam 76 bin 70 Euro nakit para toplayan bir turizm firması çalışanı G.S.'nin (38), İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Öğrencileri Avrupa'ya götürme vaadi: 76 bin Euro dolandıran şahıs yurt dışına kaçmış!
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 23:14

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 'dolandırıcılık' olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Mağdurların yaptıkları ihbarlar sonucu, iddiaya göre, bir turizm firması çalışanı G.S.'nin, 3 farklı okuldan öğrencileri 'Avrupa gezisine götüreceğini söyleyerek; toplam 76 bin 70 Euro nakit para topladığı belirlendi. Polisin yaptığı araştırma sonucu G.S.'nin, 30 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşımaktadır. Dolandırıcılarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Etiketler: #Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü #Kayseri #dolandırıcı

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