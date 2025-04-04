Sosyal medya hesabından uyardı: Hafsanur Sancaktutan dolandırıcıların hedefi oldu

Yayınlanma: 04.04.2025 - 11:30

Güncelleme: 04.04.2025 - 11:30

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. 25 yaşındaki oyuncu, kötü niyetli kişilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptığını belirterek, bu durumla ilgili yasal işlemlere başladığını duyurdu.

Sancaktutan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tanıdığım bazı kişilerin evlerine, kötü niyetli dolandırıcılar tarafından benim adıma siparişler verildiği ve gönderiler yapıldığı bilgisine ulaştım. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyorum. Hafsanur Sancaktutan adına evinize veya ofisinize herhangi bir sipariş ya da gönderi gelirse, bilin ki bunun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, aklını yitirmiş kötü niyetli kişilerin işidir.”

Ünlü oyuncu, takipçilerine ve yakın çevresine, kendisinin adıyla yapılacak her türlü sipariş veya gönderiye karşı dikkatli olmalarını ve olası dolandırıcılık vakalarına karşı temkinli olmalarını tavsiye etti.